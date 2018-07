Verherstraeten kant zich tegen federale kieskring: “Waar hebben we het land dan jarenlang voor stilgelegd?”

Het idee van Alexander De Croo om een federale kieskring in te voeren omdat confederalisme volgens de Open VLD-vicepremier leidt tot “permanent conflict”, wordt niet op applaus onthaald door Servais Verherstraeten. De voorzitter van de CD&V-fractie in de Kamer pleit voor confederalisme en noemt een federale kieskring “als een tang op een varken”.

In een interview met La Dernière Heure pleitte Alexander De Croo, vicepremier in de federale regering van Charles Michel, zaterdag voor een federale kieskring. De Open VLD’er heeft het niet begrepen op het confederalisme waar N-VA voor pleit. “Het confederalisme is een handig middel om permanent conflict te creëren”, aldus De Croo. “Maar naar een opgesplitst land gaan, is niet wat ik wil. Ik wil een land dat functioneert.”

Die federale kieskring is niet wat ons land nodig heeft, zegt Servais Verherstraeten, voorzitter van de CD&V-fractie in de Kamer, maandagochtend in De Ochtend op Radio 1. “Er zijn af en toe conflicten, maar confederalisme werkt wel degelijk. We hebben met alle deelregeringen een stabiliteitsprogramma afgesproken om naar een begrotingsevenwicht te gaan. Wij willen als CD&V het zwaartepunt bij de regio’s leggen. De federale regering moest de regio’s ondersteunen en versterken.”

Wat de ideale staatsstructuur is, wil Verherstraeten niet gezegd hebben. “Geen enkele is ideaal.” Maar het idee van een federale kieskring, daar spreekt de CD&V’er zich wel tegen uit. “Dat is de klok terugdraaien. Na de deal rond Brussel-Halle-Vilvoorde zagen we het effect meteen, met minder Franstalige lijsten in Vlaanderen. Nu teruggaan naar een federale kieskring… Waar hebben we dan jarenlang voor gestreden en het land jarenlang voor stilgelegd? Dit is als een tang op een varken.”

Het confederalisme dat N-VA wil, noemt de CD&V’er separatisme. Met zijn eigen partij wil hij Vlaanderen vooral versterken. “Wij hebben ervoor gezorgd dat Vlaanderen bevoegd is van de wieg tot het rusthuis. We zullen altijd voorstander zijn om de Vlaamse regio te versterken.”