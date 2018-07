Nieuwe episode in interesse van Real Madrid voor Courtois: “Bod van 112 miljoen euro voor Chelsea-duo”

Waar speelt Thibaut Courtois volgend seizoen? Die vraag houdt heel wat Belgische voetbalfans bezig. Onze nationale doelman wordt al weken gelinkt aan Real Madrid, maar tot een transfer kwam het nog niet. Maandag was het in The Daily Mail dan ook tijd voor een nieuwe episode in de saga.

Courtois zou al een tijdje een persoonlijk akkoord hebben met de Spaanse topclub. Chelsea wil echter eerst een vervanger in huis halen alvorens het afscheid neemt van de Rode Duivel. Onder andere Jordan Pickford (Everton), Kasper Schmeichel (Leicester City) en Jack Butland (Stoke City) worden genoemd.

Real is ook geïnteresseerd in Eden Hazard, maar die transfer wordt moeilijk. Chelsea zou er alles aan doen om te voorkomen dat Hazard deze zomer richting Spanje trekt. De Blues zouden daarom vasthouden aan een onwaarschijnlijk vraagprijs van 200 miljoen pond. Dat is bijna 225 miljoen euro en zou een wereldrecord zijn aangezien Neymar 222 miljoen kostte.

Daarom zouden de Spanjaarden hun focus verlegd hebben naar Willian. De Braziliaan lijkt weg te mogen bij de Blues en werd eerder gelinkt aan Barcelona. Chelsea vraagt echter 79 miljoen euro voor de flankspeler, een prijs die Barça niet wilde betalen en waardoor ze uiteindelijk voor de Braziliaan Malcom van Bordeaux gingen. Die kostte ‘maar’ 41 miljoen euro.

Foto: EPA-EFE

Real is mogelijk wel bereid om veel geld op tafel te leggen en zou volgens The Daily Mail een bod van 112 miljoen euro (100 miljoen pond) voorbereiden op Willian én Courtois. Ook Manchester United zit achter Willian, die vorig seizoen meer invaller dan basisspeler was. Dat Real toch nog een stevige som wil betalen voor de bijna 30-jarige winger zou Chelsea kunnen overtuigen, klinkt het in de Britse krant.

De Blues hebben nog tot 9 augustus de tijd om een vervanger te vinden voor Courtois. De Belg verkopen aan Real Madrid kan nog tot 31 augustus. De Koninklijke kocht deze zomer enkel rechtsback Alvaro Odriozola van Real Sociedad voor 30 miljoen euro, nadat het Cristiano Ronaldo voor 112 miljoen euro verkocht aan Juventus.