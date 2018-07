Pascal en Nicole passen tuin volledig aan om elk weekend migranten op te vangen uit het Maximiliaanpark

In de tuin van Pascal en Nicole vertoeven elk weekend een tiental vluchtelingen. Het koppel uit Chaudfontaine bouwde de locatie volledig uit, zodat het duo de migranten een aangenaam verblijf kan bieden, zo meldt VTM Nieuws.

Een douche, een toilet, een slaapplaats en elektriciteit. Daarvan kunnen dit weekend een tiental mannen uit Soedan, Tsjaad en Libië genieten dankzij Pascal en Nicole, nadat ze een tijd in het Maximiliaanpark in Brussel moesten doorbrengen. Vlees, gebak en groenten krijgen de migranten van enkele buurtbewoners. Het koppel heeft de tuin ook uitgerust met wifi, zodat de vluchtelingen opnieuw contact kunnen opnemen met de familie en vrienden, die ze in hun thuisland hebben moeten achterlaten.

“Zo kunnen ze even op adem komen”, aldus het koppel dat de migranten zo mentaal en fysiek even hoopt te kunnen steunen. Als het weekend erop zit, vertrekken deze mannen terug, om afgelost te worden door andere migranten.

Het is niet de eerste keer dat Pascal en Nicole hun tuin aanpassen om mensen te kunnen opvangen. Eerder ontvingen ze ook al enkele romazigeuners om hen op adem te laten komen in hun tuin.