Opnieuw problemen met Budabrug in Kortrijk door hitte

Aalbeke / Kortrijk - De Budabrug over de Leie in Kortrijk blijft voorlopig dicht. Vorige week was de brug uitgezet door de warmte en kon ze niet meer naar boven. Nu blijkt dat er bij de afkoeling van de brug water in het bedieningspaneel gekomen is, waardoor ze opnieuw defect is.

Door de extreem warme temperaturen van vorige week was de ijzeren brug uitgezet. De brug in het centrum van Kortrijk kon niet meer naar omhoog om schepen door te laten. De brandweer van zone Fluvia moest ter plaatste komen om het bouwwerk af te koelen door er water op te sproeien. Hiervoor pompte de brandweer water uit de Leie. Maar nu blijkt dat er bij de afkoelingswerken water naar binnen gesijpeld is in het bedieningsmechanisme van de brug. Sindsdien kan ze niet meer naar omhoog.

“Door de afkoelingswerken is water in de kelder terechtgekomen waar alle elektromechanica zit waarmee de brug bediend wordt”, vertelt Claudia Van Vooren van de Vlaamse Waterweg. “Onze technische dienst is nu volop bezig met de defecte stukken van het bedieningspaneel te vervangen. We hopen dat alles binnen enkele dagen opgelost is. Ondertussen vragen we schepen om voldoende ballast te voorzien, zodat ze dieper in het water liggen. We verwachten dat merendeel van het verkeer op deze as vlot onder de brug raakt.”

De ijzeren Budabrug, die sinds 2015 operationeel is, kampte eerder al met technische problemen.