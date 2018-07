Neymar geeft toe dat hij “overdreven reageerde”, maar slaat ook terug: “De waarheid is dat ik afzie op een veld”

Een wereldtitel kon Neymar Brazilië niet bezorgen in Rusland want de Goddelijke Kanaries gingen er in de kwartfinales uit tegen de Rode Duivels. De Braziliaanse superster kreeg heel wat kritiek over zich heen voor zijn gedrag op het veld, met heel wat acteerwerk en overdreven duikwerk. Maar Neymar heeft spijt, zo blijkt nu.

De duurste voetballer op aarde gebruikte een reclamespot van Gillette om de kritiek (deels) te aanvaarden en naar de toekomst te kijken. “Studs op de schenen, trap tegen de rug, trap op de voet”, begint Neymar zijn boodschap. “Je denkt misschien dat ik overdreven reageerde en misschien was dat soms wel het geval. De waarheid is echter dat ik lijd op een voetbalveld. Je hebt geen idee wat ik meemaak naast het veld.”

“Wanneer ik vertrek zonder met de pers te spreken, is dat niet omdat ik alleen wil winnen. Het is omdat ik nooit geleerd heb om jou teleur te stellen. Wanneer ik onbeleefd lijk, is dat niet omdat ik een verwend nest ben. Het is omdat ik niet geleerd heb om met mijn frustraties om te gaan. Er zit nog steeds een jongetje in mij. Soms verbaast het de wereld. Soms frustreert het iedereen. Ik vecht om dit jongetje in leven te houden. In mezelf, niet op het veld.”

“Je denkt misschien dat ik te veel val, maar de waarheid is dat ik niet gevallen ben. Ik ben alleen in stukjes uit elkaar gevallen. En dat doet meer pijn dan elke trap op mijn geopereerde enkel. Ik nam mijn tijd om de kritiek te aanvaarden en mezelf in de spiegel aan te kijken, een nieuwe man te worden. Ik viel enkel omdat ik weer kan opstaan. Je kan stenen naar mij gooien of je kan de stenen weggooien en mij helpen.”