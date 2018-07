Onze reporter in het dorpje waar de Arabieren op reis gaan: ein prosit, ein prosit, inch’allah

Mannen dragen er leder­hosen, vrouwen een dirndljurk. Hier en daar bloeit een edelweiss in een alpenwei en tussen de bergtoppen waait het geluid van de muziek. Zelfs Sissi maakte er ooit haar opwachting. Welkom in Zell am See, hét Oostenrijkse cliché. Eén dat vooral in de smaak valt bij Arabische ­toeristen. Zij zien in de idylle een afspiegeling van het ­paradijs, zoals beschreven in de Koran. Zonder de maagden, maar mét bier en ­varkensvlees. “Alleen om een foto van te nemen, hè. We blijven moslims.”