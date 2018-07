Oma sluit kleindochter per ongeluk op in snikhete auto, politie kan het meisje gelukkig bevrijden

Hysterisch, doodsbang en in paniek belde een oma woensdag naar de politie van Atlanta. Ze had haar autosleutels in de wagen laten vallen terwijl ze haar boodschappen in de wagen laadde. Pas toen ze plots ‘klik’ hoorde, besefte ze dat de deuren zich vanzelf hadden vergrendeld. En haar kleindochter zat nog in de wagen.