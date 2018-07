Er is alweer een "nieuwe Messi" opgedoken, deze keer in de Verenigde Staten. De amper 12-jarige Alex Alcala speelt daar al zijn leeftijdsgenoten simpelweg van de mat met een wonderbaarlijke techniek. Alcala speelt nu nog voor de Stockton TLJ FC Rebels, maar ging wel al op kamp bij Manchester City en FC Barcelona. Toen hij een toernooi ging spelen in Mexico werd hij in de lokale pers omschreven als de "Messi mexicoamericano".