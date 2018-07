Opnieuw brandweerman omgekomen bij bosbranden in Californië

In de strijd tegen een enorme bosbrand in Californië is opnieuw een brandweerman om het leven gekomen. Hij werd bij bluswerken aan de oostelijke rand van de zogeheten Ferguson-vuurhaard in het centrum van de Amerikaanse staat door een vallende boom getroffen en stierf ter plekke. Dat deelde de politie van Mariposa County zondag lokale tijd op Facebook mee.

De Ferguson-vuurhaard woedt al meer dan twee weken in de aanpalende nationale parken Sequoia en Kings Canyon in het gebergte van de zuidelijke Sierra Nevada. Op 14 juli was al een brandweerman bij dezelfde brand met een bulldozer in de omgeving van het bekende Yosemite National Park verongelukt. Volgens de media was tegen zondagavond 30 procent van de brand onder controle.

Door de aanhoudende hitte en het droge weer woeden volgens de brandweer momenteel zeventien grotere branden in Californië. Rond de 20.000 woningen en gebouwen liggen in de gevarenzone en bijna 50.000 mensen moesten tot dusver have en goed achterlaten.

De zogeheten Carr-vurhaard in het noorden van de staat eiste zondag inmiddels een zesde dodelijk slachtoffer, aldus sheriff Tom Bosenko. Het lijk werd in een uitgebrand huis in de buurt van de stad Redding, ongeveer 350 kilometer ten noorden van de grootstad San Francisco, geborgen. Tegen zaterdag waren al vijf mensen - twee brandweerlieden en drie bewoners - om het leven gekomen. Zeven mensen worden naar verluidt nog vermist. Pas vijf procent van deze brand is onder controle, klinkt het.

De autoriteiten in Shasta County kondigden het hoogste waarschuwingsniveau rood af. Dat betekent dat de weersomstandigheden binnen de 24 uur tot extreme branden kunnen leiden. De brand, die vorige maandag was uitgebroken, was tegen zondag uitgebreid naar een oppervlakte van 36.000 hectare.

