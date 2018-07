Ondanks regen wordt verstrenging droogtemaatregelen besproken

Jazeker, het heeft geregend het voorbije weekend. Mag ik dan weer mijn wagen wassen met kraantjeswater? Een rondvraag bij de provinciebesturen leert dat het veel te weinig regende voor een versoepeling van de droogtemaatregelen. Die worden vrij goed opgevolgd, al is er wel een Brabantse boer gesnapt die een dijk open reed om aan water te geraken.

Zo reageren de provincies op de vraag of na de regen van afgelopen weekend een versoepeling komt van droogtemaatregelen:

West-Vlaanderen: gouverneur Carl Decaluwé: “Wij houden vast aan de strenge maatregelen en zitten woensdag samen met alle actoren. Daaruit kunnen eventueel nog strengere maatregelen komen. Bijvoorbeeld: verbod om water uit het IJzerbekken op te pompen omdat het zoutgehalte te hoog is. Dat is een West-Vlaamse vrees: de Noordzee is onze grens. Als het waterniveau te laag zakt, riskeren we een verzilting - verzouting - van het IJzer-water. Het is zeer ongezond daarmee het land te besproeien of het aan de dieren te geven.”

“We stelden in West-Vlaanderen nog geen grove inbreuken vast op de droogtemaatregelen. Als de politie inbreuken vaststelt, houden mensen er snel mee op. Maar het gaat om een beperkt aantal inbreuken. De meeste mensen beseffen de ernst van de situatie.”

Oost-Vlaanderen: gouverneur Jan Briers: “Ook in Oost-Vlaanderen heeft het niet genoeg geregend om de maatregelen te versoepelen. Ik heb ook van de mensen die direct betrokken zijn bij dit dossier nog geen uitnodiging gekregen om snel weer samen rond de tafel te zitten om eventueel nieuwe maatregelen af te spreken.”

“Ik heb weet van een paar kleinere inbreuken. De politie heeft die niet geverbaliseerd. Alleen de mensen streng toegesproken. We zijn ook geen heksenjacht bezig. Sensibiliseren is nu belangrijker.”

Antwerpen: gouverneur Cathy Berx: “De zeer plaatselijke en lichte regenval van de voorbije dagen verandert niets. Temeer om ook voor de komende dagen weinig tot geen neerslag wordt verwacht. De nood om zeer zuinig om te springen met water, blijft groot. Water moet in de eerste plaats worden gebruikt voor het welzijn van mens en dier. Zoek dus naar alternatieven.”

“We volgen de situatie en de verwachtingen nauwgezet en systematisch op. Zo nodig zullen we de maatregelen aanpassen in functie van de noden en/of mogelijkheden. Voorlopig wordt in elk geval nog niet gedacht of gewerkt aan bijkomende maatregelen.”

“We hebben nog geen weet van boetes. De afspraak is uiteraard dat wijk- en andere agenten mensen die het verbod overtreden vriendelijk vragen om te stoppen met het verboden watergebruik (bijv. tuinen en auto’s sproeien overdag). Enkel wanneer ze daar niet spontaan gevolg aan geven, zullen ze een boete opleggen.”

Limburg: waarnemend gouverneur Michel Carlier: “Het heeft hier absoluut te weinig geregend om iets te veranderen aan de droogtemaatregelen. Er is regen, veel regen, nodig om tot een versoepeling te komen. Een daling van de temperatuur alleen zal niet genoeg zijn. “

Vlaams-Brabant: Stijn Coppens, diensthoofd waterlopen: “Het heeft ook in Vlaams-Brabant geregend maar de maatregelen worden niet versoepeld. Omdat het beetje regen dat we hebben kunnen recupereren onvoldoende is om de tekorten aan te vullen. Toen we vorige week de besparingsmaatregelen uitvaardigden, wisten we al dat het zou regenen.”

“Op dit moment verliezen we nog steeds meer water - door verdamping en door verbruik - dan de regen kan aanvullen. Het blijft dus verboden om met kraantjeswater het gazon te besproeien, de auto te wassen, of het plonsbad bij te vullen. Met putwater mag je wel tussen acht uur ’s avonds en acht uur ’s morgens aan de slag. Hopelijk zijn de regenputten wat bijgevuld met de neerslag van de voorbije dagen.”

“De provincie heeft weet van één grove inbreuk op de droogtemaatregelen. Een landbouwer heeft een dijk opengereden om aan beekwater te geraken.” Meer gegevens over die overtreder kan Coppens niet geven.