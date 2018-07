“Een vierde kind of een vierde boek? Geen tijd voor, te veel werk in chambres d’hôtes”

Al negen jaar zijn de tv-camera’s weg van de Planckaert-berg in Lesterny. Al even lang is ook dochter Stephanie (29) uit beeld, behalve die verschijning in Vive le Vélo van afgelopen zaterdag. De drive en de werklust die de familie in de reality-reeks uitstraalde, is gebleven. “Deze zomer openen we een nieuwe grote chambre d’hôtes. Het is hard werken, waardoor ik voorlopig op drie kinderen en drie boeken blijf steken”, zegt Stephanie.