Chauffeur rijdt expres in plassen om voetgangers nat te maken, werkgever ontslaat hem: “Onacceptabel gedrag”

In het Canadese Ontario is een chauffeur ontslagen omdat hij voetgangers nat maakte door in de plassen op straat te rijden. Alles werd vastgelegd door een dashcam en daarna op Facebook geplaatst. Op die manier geraakten de beelden ook bij zijn werkgever. “We hebben die man ontslagen, zo’n gedrag kunnen we niet toelaten”, klonk het.