Ruiselede - Iemand van de dood redden. Hoeveel mensen doen dat? En hoeveel tieners? Yuma Claeys (14) is die uitzondering. Vorig jaar, op haar dertiende, redde ze haar 86-jarige buurvrouw uit een waterput. Daarvoor krijgt ze nu een medaille van het Carnegie Hero Fund.

Het is bijna exact een jaar geleden. Woensdag 2 augustus 2017, 8 uur ’s morgens. Het was een warme nacht geweest. Dus liet de toen 13-jarige Yuma Claeys in het West-Vlaamse Ruiselede haar raam open toen ...