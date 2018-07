Vier fietstoeristen die in Tadzjikistan stierven zijn slachtoffer van aanval

De vier buitenlandse toeristen die zondag in het zuiden Tadzjikistan stierven nadat ze op de fiets door een auto werden aangereden, zijn het slachtoffer geworden van een aanval. Dat heeft de politie meegedeeld.

Volgens de plaatselijke ordediensten waren de vier fietsers het slachtoffer van een aanval van gewapende mannen. Over de precieze motieven van de daders bestaat nog geen duidelijkheid. “We onderzoeken alle mogelijkheden”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Ramazon Hamro Rahimzoda.

De verdachten “hadden messen en vuurwapens bij zich”, zegt de minister nog. Een van de toeristen werd met een mes verwond.

De politie had zondag één verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 21. Twee andere verdachten “die verzet hadden geboden”, werden gedood bij een bij een actie van de politie. Drie anderen zijn nog op de vlucht, zegt Rahimzoda.

Bij de aanval kwamen twee Amerikanen, een Zwitser en een Nederlander om het leven. Drie andere fietsers raakten gewond. De slachtoffers maakten deel uit van een grotere groep die per fiets het land verkenden. Het incident deed zich voor in de regio Danghara, zowat 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Doesjanbe. Tadzjikistan is een populaire bestemming onder westerse fietsers.