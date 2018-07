Vrouw redt baby uit snikhete wagen, nadat bewakers weigeren in te grijpen “omdat de inbraak hun job zou kosten”

Kinderen achterlaten in snikhete wagens, is onverantwoord en levensgevaarlijk. Daarvoor waarschuwt de politie continu. Terecht, zo blijkt, want alweer heeft een vrouw haar baby van twee maanden oud achtergelaten in haar bloedhete auto, zodat ze zelf kon gaan winkelen in de Britse stad Barnes Hill. Een voorbijgangster vertelde aan de Britse media hoe ze het jongetje redde, al werkten de beveiligingsagenten van het winkelcentrum allesbehalve mee.

“Ik heb juist ingebroken in een auto om een prachtige baby van een paar maanden oud te redden”, schreef Jenna Langstone (33), die haar verontwaardiging de vrije loop liet gaan in een Facebookpost. Het was op dat moment 31 graden buiten. “Ik tril helemaal. Ik zweer dat de ambulances en politiemensen er nog eerder waren dan zijn mama zelf. Ze was verdorie al bijna een uur aan het winkelen.”

Bewakers deden niets

Het had weinig gescheeld of het jongetje was niet gered. Want enkele winkelmedewerkers stonden zonder actie te ondernemen bezorgd naar de wagen te kijken, toen de vrouw buiten kwam. “Eerst dacht ik dat het een hond was. Maar het was een kind! Je blijft toch niet zo staan wachten dan!” aldus Jenna. Ze rende in paniek naar de beveiligingsagenten, maar die grepen niet in. Zeker toen ze hoorden dat de Britse de autoraam wou inslaan, deinsden ze terug. “We kunnen je niet helpen, want dat is inbraak. Dan verliezen we onze job”, zouden de bewakers gezegd hebben.

Maar Jenna dacht alleen nog maar aan dat zwetende en puffende kindje in die wagen. Toen ze er zeker van was dat er geen enkele deur open was, en er ook geen enkele autoruit op een kiertje stond, sloeg ze de wagen in langs de achterkant. Ze was bang dat de baby anders glas in zijn gezicht zou krijgen. “Ik forceerde de bagageklep en gooide alle spullen eruit om aan de baby te kunnen. Gelukkig is me dat uiteindelijk gelukt”, reageerde ze tegen Birmingham Live. Ze spurtte nadien naar de schaduw om snel met het kindje in haar armen de politie en de ambulance te bellen.

Gestraft!?

De supermarkt zoekt nu uit wat er precies gebeurd is. “Wij zijn een onderzoek gestart, maar wij willen alvast één ding verduidelijken: wij zullen nooit één van onze werknemers straffen, omdat hij het juiste wou doen. Verder zijn we ook heel opgelucht dat de baby veilig en wel is”, aldus de woordvoerder van ASDA tegen The Sun online.

De agenten van de West Midlands Police hebben de ouders van de baby op het matje geroepen. “We hebben gepaste maatregelen genomen om er zeker van zijn dat het kind in de toekomst niet meer in gevaar zal verkeren”, aldus de woordvoerder van de West Midlands Police.