Daar zijn ze weer: tientallen tolvignetten te koop op zoekertjessites (maar je koopt ze beter niet)

Naar jaarlijkse gewoonte proberen tientallen mensen online wat geld te recupereren van hun reis naar Zwitserland. Het tolvignet dat ze voor een jaar moesten aankopen, zelfs al gingen ze maar een week, peuterden ze los en bieden ze op tweedehandssites te koop aan. Het lijkt verleidelijk om daarop in te gaan, maar kan je als koper duur komen te staan.

Wie met de wagen door Zwitserland rijdt en voor de snelste route - de snelwegen - opteert, heeft daar een tolvignet voor nodig. Klassieke frustratie van de toeristen: zelfs al ga je slechts voor een week, je moet dat vignet toch kopen voor 14 maanden en daar ook voor betalen. Het kost je 35,75 euro, ofwel aan de douanepost ofwel online.

De gefrustreerde toeristen vinden dat veel geld en gaan gretig op zoek naar oplossingen. Een klassieke poging om geld terug te verdienen is de sticker verwijderen van hun voorruit door er bijvoorbeeld folie of siliconenspray tussen te hangen voor die op de ruit gehangen wordt. Werkt ook: hem eraf schrapen met een scheermesje en/of een haardroger. Daarna bieden ze de sticker op tweedehandssites te koop aan voor iets minder dan de aankoopprijs om toch nog een deel van hun geld terug te krijgen.

Zware boetes

Ook deze zomer zijn er tientallen vignetten te vinden op het internet. Helaas voor de toeristen is de Zwitserse douane op de hoogte van de fraude met vignetten. Hele dagen staren ze naar de voorruiten van wagens, in de hoop de fraudeurs te kunnen tegenhouden en beboeten. Die riskeren dan boetes tot wel 350 euro, waar de aankoop van een nieuw vignet nog eens bijkomt.

Alleen al op zoekertjessite 2dehands.be zijn er enkele tientallen te koop. “Je mag alles verkopen wat legaal is bij ons”, zegt woordvoerster Petra Baeck. De vignetten doorverkopen is nochtans illegaal en ze zouden er dus niet op mogen staan. “We kunnen de zoekertjes onmogelijk eerst screenen voor ze op onze site verschijnen. Elke dag zijn er 70.000 nieuwe zoekertjes. We rekenen op onze gebruikers, die het kunnen melden als er iets verschijnt dat niet kan. Dan halen we ze weg.”

18 miljoen

De Zwitsers schatten dat ze elk jaar 18 miljoen euro aan inkomsten mislopen door de illegale handel in stickers. Geen wonder dat er in het land al jaren gepraat wordt over het invoeren van elektronische vignetten, maar zover is het nog steeds niet gekomen.