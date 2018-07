Oma (70) deed alles om James (5) en Emily (4) te beschermen tegen het vuur, maar het mocht niet baten

Alles wat ze maar kon deed ze om haar achterkleinkinderen James (5) en Emily (4) te redden. Maar het mocht niet baten voor Melody Bledsoe (70) en de kinderen. Alle drie vielen ze te prooi aan de vreselijke vuurzee.

Het noorden van Californië wordt geteisterd door enorme bosbranden, zoals we die vorige week ook zagen in Athene. Honderden gebouwen zijn verwoest, duizenden bange burgers zijn op de vlucht geslagen. Zeven mensen worden nog gezocht onder het puin, vier burgers zijn overleden en twee brandweermannen zijn om het leven gekomen.

De 70-jarige Melody Bledsoe is een van diegenen die de branden niet overleefd heeft. De Amerikaanse was thuis met haar achterkleinkinderen James Roberts (5) en Emily (4) toen ze plots omgeven waren door vlammen. Ed Bledsoe, de man van Melody, was donderdagavond naar de supermarkt toen hij gebeld werd door zijn achterkleinzoon. “Je moet naar huis komen”, zei James. “Het vuur komt naar ons huis.”

In een wanhoopspoging van Melody om de kinderen te redden, gooide ze een warm deken over hen heen. “Oma heeft alles gedaan wat ze kon”, zeggen familieleden op Facebook. De moeder van de kinderen was karig met commentaar. “Mijn kinderen zijn gestorven. Dat is al wat ik kan zeggen.”