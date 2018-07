Vlaamse wielertoerist zag slachtoffers van fietsaanslag in Tadzjikistan

In het Pamirgebergte (Tadzjikistan) zijn zeven fietstoeristen door een wagen aangereden en met messen neergestoken. Vier mensen kwamen om het leven. In het VRT-journaal vertelt de Gentse fietser Nicolas Moerman hoe hij meteen erna bij de groep aankwam.

Een groep van zeven fietstoeristen is gisteren aangereden in het Pamirgebergte in Tadzikistan. De groep bestond uit fietsers uit de VS, Zwitserland en Nederland. Ze waren onderweg voor een tocht van een dikke week.

De politie van Tadzjikistan verspreidde deze foto: links en rechts de doodgeschoten daders, centraal de man idie is aangehouden.

In het Zuiden van Tadzjikistan ging het fout. Volgens getuigen is de groep eerst aangereden door een auto. De wagen kwam uit de tegengestelde richting , week van zijn rijvak af en reed bewust op de fietsers in. Daarna is de wagen gestopt en zijn een of meerdere personen uitgestapt en staken met scherpe voorwerpen naar de fietsers.

Kort na de feiten passeerden de Vlaamse wielertoerist Nicolas Moerman. Aan de VRT vertelt hij hoe hij net een lift had gekregen van een vrachtwagenchauffeur naar de hoofdstad Doesjanbe. Aan de kant van de weg zagen ze fietsers die teken deden dat ze moesten stoppen.

Twee gedood, één aangehouden

Nicolas Moerman: “Ik heb onmiddellijk aan een van de personen die nog bij bewustzijn was gevraagd wat er was gebeurd en het eerst wat hij zei was dat ze aangereden waren door een auto en dat er ook mensen waren uitgestapt die hen met messen begonnen neer te steken.”

Meteen na de melding zette de politie een zoektocht op. Die leidde snel naar de aanvallers. Eén van hen werd aangehouden, twee zijn doodgeschoten.

De Tadzjikse minister van Binnenlandse Zaken Ramazon Hamro Rahimzoda houdt alle onderzoekpistes open: criminaliteit én een terrorisme.

Tadzjikistan was veilige route

Een van de (voorlopig) vier slachtoffers is de Nederlander René Wokke, een ervaren reiziger die al meer dan 130 landen had gezien. De vriendin van René Wokke ligt nog steeds gewond in het ziekenhuis.

“Dat het tweetal nu een ongeluk meemaakt in Tadzjikistan, is wrang”n vertelt zijn broer Erik Wokke in de Nederlandse krant De Telegraaf. “Dat land had juist de ’veilige route’ moeten zijn. Vanuit Bangkok fietsten ze naar China maar daar ondervonden ze zoveel problemen met de politie dat ze het land min of meer uitvluchten naar Tadzjikistan. Afghanistan lag meer voor de hand op weg naar Iran, maar dat land wilden ze ontwijken, wegens te gevaarlijk.”