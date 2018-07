Toptalenten tonen zich: "nieuwe Balotelli" scoort twee keer in EK-finale, opvallende Bayern-aanwinst dolt

Portugal kroonde zich zondag tot Europees kampioen bij de U19. Het klopte in het Finse Seinäjoki Italië met 4-3 na verlengingen. De Portugezen volgen Frankrijk (2016) en Engeland (2017) op als EK-winnaars.

Dankzij goals van Joao Felipe en Trincao stond Portugal 2-0 voor, maar de Azzurri maakten de achterstand op amper drie minuten tijd goed. Moise Kean knalde de bal twee keer staalhard tegen de netten: 2-2. Kean is een jeudgproduct van Juventus en staat bekend als de "nieuwe Balotelli" vanwege zijn huidskleur, positie, karakter... én viering. De 18-jarige Kean vierde zijn tweede doelpunt dan ook zoals Balotelli op het EK van 2012, na een goal tegen Duitsland.

In de verlengingen scoorde Joao Felipe een tweede keer voor Portugal, maar Gianluca Scamacca kopte in de 108ste minuut de gelijmaker tegen de netten. Amper één minuut later zette Pedro Correia de 4-3 op het bord en dat bleek uiteindelijk de winning goal voor de Portugezen. Het tijdstip van de laatste Portugese goal was opvallend. Het A-team van Portugal won het EK 2016 in de finale tegen Frankrijk met een goal van Eder in minuut... 109.

Bayern-talent

Net als Juventus staat Bayern München bekend als een club met veel jonge talenten. De Duitse kampioen investeert altijd in de toekomst en bewees dat nogmaals vorige week. Toen spendeerde het 10 miljoen euro voor Alphonso Davies. De amper 17-jarige Canadees speelt de pannen van het dak in de MLS bij Vancouver met vijf goals en acht assists. Tegen Minnesota, nadat hij tijdens het weekend naar Duitsland was gevolgen, scoorde hij twee prachtige doelpunten. Bayern zal het graag zien...

WOW! What a finish by Alphonso Davies! #VANvMIN https://t.co/4xnuvQAkLr — Major League Soccer (@MLS) 29 juli 2018

Alphonso Davies with the ?? #VANvMIN https://t.co/eV6qXo1urK — Major League Soccer (@MLS) 29 juli 2018