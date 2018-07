Meerdere appartementen onbewoonbaar na uitslaande brand

Eeklo - In een appartementsgebouw in Eeklo is maandagnamiddag een zware brand uitgebroken. Door de brand zijn meerdere appartementen onbewoonbaar.

De brand ontstond even voor 14.30 uur in een gebouw met meerdere appartementen in de Vrombautstraat.

De aanwezige bewoners konden zich in veiligheid brengen. De personen die niet aanwezig waren omdat ze op hun werk waren, werden door de politie gecontacteerd.

De bewoners moeten op zoek naar een ander onderkomen aangezien de appartementen, over 3 verdiepingen, door de uitslaande brand onbewoonbaar zijn.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.