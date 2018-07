Onbekende ziekte die op ebola gelijkt doodt 12 mensen in noordoosten Congo

In het noordoosten van Congo zijn minstens 12 mensen overleden aan een onbekende ziekte. De zieken vertoonden symptomen die doen denken aan ebola, zoals koorts, diarree, braken en neusbloedingen. De eerste doden vielen begin juli in het dorp Mangina, nabij Beni, zo meldden plaatselijke autoriteiten.

Er werden bloedstalen genomen die momenteel in een laboratorium worden onderzocht. Daarnaast heeft de Wereldgezondheidsorganisatie volgens de provinciale gezondheidsautoriteiten een team van experts naar de streek gestuurd.

Pas op 24 juli kondigde de Congolese regering het einde aan van de ebola-epidemie die sinds haar start op 8 mei het leven kostte aan 33 mensen. Ebola is een zeer besmettelijk virus dat gepaard gaat met onder andere huidbloedingen en koorts. Het virus heeft een sterftecijfer van 90 procent, maar is sterk in te perken indien de patiënt snel in isolatie wordt gebracht. Bij een epidemie in 2014 en 2015 stierven meer dan 11.000 mensen in Liberia, Guinee en Sierra Leone.