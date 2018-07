35-jarige Stekelenburg verlengt zijn contract bij Everton

Everton heeft het contract van Maarten Stekelenburg opengebroken. De Nederlandse doelman kan leven met zijn rol als doublure en tekende bij tot 2020 bij The Toffees.

De 35-jarige Stekelenburg is al sinds 2002 actief op het hoogste niveau, met tonnen ervaring als gevolg. Vorig seizoen kwam hij echter geen enkele keer aan spelen toe in de Premier League: hij werd gebarreerd door Jordan Pickford, die zich op het afgelopen WK in Rusland aan de wereld toonde.

“Jordan heeft een heel goed seizoen achter de rug en ook een prima WK”, vertelde Stekelenburg aan Everton TV. “Ik begrijp mijn rol hier bij Everton. Ik zal proberen te concurreren met Jordan en zo hoop ik ook hem naar een hoger niveau te pushen”.

“Ik heb een moeilijk seizoen achter de rug: ik ben geblesseerd geraakt, en daardoor heb ik enkele maanden nodig gehad om terug te komen”, gaat de vicewereldkampioen van 2010 voort. “Maar nu ben ik fit, ik heb enkele oefenwedstrijden achter de rug en ik kijk ernaar uit om Jordan hoger te stuwen.”