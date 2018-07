Lennik / Roosdaal / Borchtlombeek / Ninove / Pollare - De aanhoudende droogte speelt ook de Ark van Pollare parten. “Wij zijn een asiel voor weidedieren, maar zitten stilaan zonder weiden”, zegt uitbater Hans Lenvain.

De Ark vangt momenteel een vijftigtal schapen, geiten, een paard, twee pony's, twee lama's, ganzen en pluimvee op. “Behalve onze thuisbasis in Pollare hebben we nog weiden in Lennik, Strijtem ...