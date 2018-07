Union haalt spits uit Franse derde klasse

Union Sint-Gillis toonde zich deze zomer al zeer bedrijvig op de transfermarkt, maar haalde tot dusver nog geen nieuwe spits. Daar komt nu verandering in: de club uit 1B kondigde maandag aan dat het de Malinese Fransman Youssouf Niakaté van US Boulogne heeft binnengehaald. Niakaté tekende een contract voor drie jaar met optie op een jaar extra.

De 25-jarige Niakaté komt over van de Franse derdeklasser US Boulogne, de club waar onder meer Franck Ribéry en N’Golo Kanté hun eerste stappen in het profvoetbal zetten. Vorig seizoen maakte de centrumspits zes goals in 25 competitiewedstrijden. Niakaté genoot zijn jeugdopleiding bij US Lusitanos, waarna hij in de Franse lagere divisies voor FCM Aubervilliers (2012-2014), US Avranches (2014-2016) en US Créteil (2016-2017) uitkwam.

Niakaté zal bij Union, dat vrijdagavond zijn seizoen opent met een uitwedstrijd in Lommel, de concurrentie moeten aangaan met Roman Ferber en Mathias Fixelles.