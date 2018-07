Voedselagentschap versoepelt maatregelen tegen ziekte van Newcastle

Het federaal voedselagentschap (FAVV) versoepelt vanaf 1 augustus enkele maatregelen tegen de ziekte van Newcastle. Professionele pluimveehandelaars mogen dan, onder strikte bijkomende voorwaarden, opnieuw deelnemen aan markten en verkopen aan hobbyhouders. Dat meldt het agentschap maandag in een persbericht.

Na meerdere uitbraken van de ziekte bij hobbyhouders werd op 2 juli een verbod voor 30 dagen ingesteld op het verzamelen van pluimvee en hobbypluimvee, met uitzondering van reisduiven, en de verkoop van deze dieren naar en door hobbyhouders.

Vanaf 1 augustus mogen professionele pluimveehandelaars opnieuw deelnemen aan commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee, met inbegrip van markten, en verkopen aan hobbyhouders.

Voor pluimveehandelaars en hobbyhouders blijven verboden: het organiseren van niet-commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee; het verhandelen van hobbypluimvee door en tussen hobbyhouders en de opkoop van hobbypluimvee door pluimveehandelaars bij hobbyhouders.

Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. De mens is niet gevoelig aan de ziekte en het eten van vlees of eieren houdt geen gevaar in.