Staking taxichauffeurs tegen Uber breidt zich uit naar heel Spanje

Midden in de zomervakantie breidt een staking van taxichauffeurs in Spanje zich verder uit. De actie begon vorige week in Barcelona en Madrid, maar inmiddels hebben ook chauffeurs in steden zoals Valencia, Malaga en Sevilla het werk neergelegd. Ze protesteren tegen de toekenning van meer vergunningen voor concurrenten als Uber en Cabify.

Het taxiprotest verhit al dagen de gemoederen in Spanje. Duizenden reizigers worden getroffen en velen onder hen reageren geërgerd. De actie begon met een 48 urenstaking vorige woensdag, maar die is voor onbepaalde tijd verlengd. Sinds het weekend is ook de belangrijke verkeersas Gran Via in Barcelona geblokkeerd door taxi’s. Maandag opgestarte onderhandelingen met het ministerie van Infrastructuur en Verkeer hebben nog niets opgelost, zo meldt de krant El Pais.