1.130 fietsers krijgen boete voor niet afstappen: “Zonder handhaving is beleid niet mogelijk”

Gent - De Gentse politie heeft al 1.130 fietsers een boete van 58 euro gegeven omdat ze niet afstappen in de drukke winkelstraten. Sinds vorig jaar is dat verplicht. De Fietsersbond reageert begripvol. “Zonder handhaving is geen enkel beleid mogelijk.”

Het verbod om tussen 11 en 18 uur te fietsen in zes winkelstraten in het centrum is de voorbije maanden opnieuw actief gecontroleerd door de politie. In mei en juni waren er negentien controleacties, goed voor meer dan tweehonderd boetes van 58 euro.

Zelfs op een zondagmiddag, wanneer de winkels gesloten zijn, riskeer je een boete als je met de fiets door de Langemunt snelt. Zondag stond er nog een patrouille te controleren. Er werden twee boetes uitgeschreven.

Langemunt

Het verbod werd vorig jaar in april ingevoerd, samen met het circulatieplan. De Langemunt, Donkersteeg en de as van de Mageleinstraat tot aan de Koestraat zijn overdag verboden voor alle verkeer, ook voor fietsers. Tijdens de zomer is ook de Graslei verboden terrein tussen 11 en 18 uur.

Na veertien maanden staat de teller op 1.130 boetes, blijkt uit nieuwe cijfers van de Gentse politie. De Langemunt steekt erbovenuit met 430 boetes, voor de Mageleinstraat en de Kalandeberg. Op veertien maanden zijn in totaal 106 controleacties uitgevoerd, gemiddeld een zevental per maand. De pakkans is het grootst in de lentemaanden, tussen mei en juli. Logisch omdat er dan meer fietsers de baan op zijn.

Fietsersbond: “Liever inzetten op stapvoets rijden”

“Het is normaal dat de politie ingrijpt tegen de anabole steroïden fietsers. Er is geen enkel beleid mogelijk zonder handhaving. Fietsers moeten zich nu eenmaal leren aanpassen aan Koning voetganger”, zegt Yves De Bruyckere van de Gentse Fietsersbond.

“Wij zijn wel eerder voorstander van een beleid dat inzet op aangepaste snelheid, op stapvoets fietsen. We moeten naar een sfeer groeien waar fietsers zelf hun snelheid aanpassen, zoals dat ook wordt verwacht van een autobestuurder. Je ziet dat zo’n aanpassing altijd wat tijd kost, twee à drie jaar. We hebben er vertrouwen in dat Gent evolueert naar een nieuw evenwicht.”

“Het moet ook niet opgeklopt worden. De grote gevaren zitten nog altijd op de kruispunten en buiten de R40. Dat is waar de doden en zwaargewonden vallen bij fietsers en voetgangers. Maar daar hoor je minder felle reacties op. Dat lijken we te aanvaarden.”