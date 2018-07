Antieke Porsche-tractor uit schuur van André (85) gestolen

De tractor werd gebruikt in de theaterbewerking van Eigen Kweek. Foto: if

Ledegem / Sint-Eloois-Winkel - Dan koester je 65 jaar lang een Porsche-tractor alsof het je kind is en wordt hij gestolen. Het landbouwwerktuig verdween allicht in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 juli uit een halfopen loods van de familie D'Hondt in de Beurtemolenstraat.

“Mijn man ontdekte de diefstal pas zondagmorgen, toen hij terugkeerde van zijn vertelt ritje met de fiets”, aldus Erna Ghekiere (80), echtgenote van André D'Hondt (85). “Op beelden van een bewakingscamera die een buur heeft hangen, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag duidelijk beweging en lichtjes te zien.”

Met een brommende tractor uit het jaar 1953, die bovendien moeilijk aan de praat te krijgen is, rijd je toch niet zomaar weg? “We zijn er dan ook bijna zeker van dat de dieven de tractor op een goed uitgeruste aanhangwagen hebben geplaatst. Ze moeten goed op de hoogte geweest zijn.”

Emotionele waarde

Een oude Porsche-tractor als die van André ligt dan ook goed in de markt. Volgens kenners kon hij er, mocht de tractor worden opgezet, 30.000 tot 40.000 euro voor krijgen. Meermaals kreeg André het aanbod om de tractor van de hand te doen, maar telkens weigerde de landbouwer op rust. De emotionele waarde is dan ook groot. “André voerde er nog altijd klusjes mee uit: sneeuw ruimen of een palet verplaatsen met de schop die erop gemonteerd was.”

Wie de tractor ergens mocht opgemerkt hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het nummer 056-51.01.11 of met de familie D'Hondt.