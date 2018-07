Branislav Ninaj verlaat Lokeren voor Fortuna Sittard

De 24-jarige Slovaak Branislav Ninaj verlaat Lokeren voor het Nederlandse Fortuna Sittard. Dat meldden beide clubs maandag op hun website. De centrale verdediger tekende een contract voor drie jaar bij de kersverse ereklasser. In Lokeren had hij nog een contract tot het einde van het pas gestarte seizoen.

Lokeren nam Ninaj in 2015 over van het Slovaakse Slovan Bratislava. In zijn eerste twee seizoenen speelde hij veertig wedstrijden, maar daarna kwam hij op een zijspoor terecht. Vorig seizoen werd hij achtereenvolgens aan het Turkse Osmanlispor en het Slovaakse MSK Zilina uitgeleend. .

(belga)