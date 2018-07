Tieners besmeuren gehandicapte vrouw met bloem en eieren, daarna gaan ze lachend met haar op foto

In een park in het Engelse Suffolk hebben vijf tieners vrijdag een gehandicapte vrouw besmeurd met bloem en eieren. Daarna gingen ze lachend naast haar staan om een foto te maken. De politie kon de daders, allen tussen vijftien en zeventien jaar oud, intussen arresteren.

Het vrouwelijke slachtoffer, een veertiger, zat op een bank in een park in Suffolk toen ze iets naar de tienerjongens riep. Uit wraak begonnen zij bloem en eieren over haar heen te gooien. Vervolgens zetten ze een foto van het incident op sociale media.

De politie startte meteen een onderzoek naar de feiten. Volgens hen was de vrouw niet fysiek aangevallen, maar was ze wel zwaar onder de indruk van de feiten.

“Dergelijk gedrag is compleet onaanvaardbaar”, zegt inspecteur Anthony Bridgland. “Dit incident heeft zowel bij de buurtbewoners als op internet bezorgdheid en woede losgeweekt. Jullie mogen er zeker van zijn dat we deze zaak heel stevig in handen nemen.”

Arrestaties

Nadien konden de agenten al snel vijf tieners arresteren. Aangezien ze nog minderjarig zijn, mag hun identiteit niet bekendgemaakt worden. Op sociale media is echter een heuse heksenjacht losgebarsten.

“Het was stom van hem om hieraan mee te doen”, heeft de stiefmoeder van een van de jonge daders intussen gereageerd. “Voor zover ik weet, heeft hij enkel de foto genomen. Hij heeft dus zelf niets gegooid, maar hij had daar in de eerste plaats natuurlijk nooit mogen zijn. Het is de eerste keer dat hij zo uit de bocht is gegaan.”

Ook Katherine Bram, een vriendin van het slachtoffer, heeft gereageerd op de feiten. “Ik word hier zo triest van. Ze lijdt aan een zware aandoening die voor de buitenwereld niet meteen zichtbaar is. Mensen uit de buurt willen haar nu helpen en geschenken geven, maar met die aandacht kan ze niet om. Als u toch een steentje wil bijdragen, geef dan wat geld aan een goed doel rond mentaal welzijn. Zulke organisaties kunnen alle steun gebruiken en dan zal ze misschien écht geholpen worden.”