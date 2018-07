Populariteit van Macron krijgt (niet meer dan) klein knauwtje door zaak-Benalla

De populariteit van de Franse president Emmanuel Macron gaat er in verschillende peilingen in de nasleep van de zaak-Benalla op achteruit, maar volgens deskundigen is er geen sprake van een echte breuk tussen de Fransen en hun president.

Midden juli raakte bekend dat Macrons veiligheidsmedewerker Alexandre Benalla tijdens een betoging op 1 mei een betoger hardhandig tegen de grond werkte. De man werd eerst geschorst en later ontslagen, en de zaak zorgde voor heel wat ophef.

De populariteit van Macron is eind juli volgens het instituut Ipsos met vier procentpunten afgenomen. Van de Fransen vindt 32 procent dat hij goed bezig is, het laagste niveau sinds september 2017. In een andere enquête van Ifop zakte hij tussen 25 en 27 juli naar 37 procent.

“De Benalla-affaire heeft een reële impact gehad, maar er is geen sprake van een breuk in de meningen”, zegt Frédéric Dabi, adjunctdirecteur van Ifop. “Ondanks de mediahetze is de belangrijkste kritiek van de Fransen nog steeds van economische en sociale aard. Dat hij de president van de rijken is, dat hij een onrechtvaardig beleid voert...”.

De voormalige socialistische president François Hollande kon op hetzelfde moment van zijn mandaat nog 27 procent van zijn onderdanen bekoren, Nicholas Sarkozy nog 38 procent.