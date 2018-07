Politie waarschuwt voor levensgevaarlijke Amerikaanse hype: “We gaan niet wachten tot er ongevallen gebeuren”

Na de Ice Bucket Challenge, Mannequin Challenge en de Cinnamon Challenge heeft het internet er alweer een hype bij. Een levensgevaarlijke, dan nog. De Keke Challenge daagt bestuurders uit om naast hun rijdende wagen te dansen. “Goed voor minstens vier verkeersinbreuken”, waarschuwt de federale politie. “We gaan niet wachten tot er ongevallen gebeuren.”

Het internet heeft een nieuwe uitdaging: de “Keke Challenge” of “In My Feelings challenge”. Bestuurders of passagiers stappen uit een stapvoets rijdende auto en doen een dansje op het nummer In My Feelings van de Canadese rapper Drake, waarin hij een zekere Kiki/Keke bezingt. Daarna is het zo snel mogelijk in de wagen springen en doorrijden alsof er niets gebeurd is. Een andere inzittende heeft ondertussen alles gefilmd om op sociale media te plaatsen.

De hype ontstond eind juni aan de overzijde van de oceaan. Al was de eerste variant erg onschuldig: de Amerikaanse komiek Shiggy deed simpelweg een dansje. Andere sterren, zoals Will Smith en Kevin Hart, kopieerden dat op steeds vreemdere plekken. Tot iemand het dus naast een rijdende wagen deed.

En dat kan serieus fout lopen. Voor elke geslaagde challenge online zijn er minstens twee die mislukken. Het internet staat vol met beelden van dansers die struikelen of wagens die op hol slaan. Het voorlopige trieste dieptepunt is een filmpje uit het Nederlandse Putten. Daarin raakt de auto van de baan en knalt tegen een boom. Een tegenligger kan de wagen maar nipt ontwijken.

Onverantwoord

“Dit is levensgevaarlijk en onverantwoord gedrag”, zegt Sarah Frederickx, woordvoerster van de federale politie. In België werden nog geen gevallen gemeld. “Maar we gaan niet wachten tot er ongelukken gebeuren.”

LEES OOK. Levensgevaarlijke internethype waait over uit VS: “Volslagen idioot en strafbaar”

Volgens Frederickx telt de challenge minstens vier verkeersinbreuken. Meer kan ook, al is dat afhankelijk van wat de agent ter plaatste vaststelt. “De zwaarste overtreding is dat een bestuurder te allen tijde zijn voertuig in bedwang moet kunnen houden”, aldus Frederickx. “Als de chauffeur danst of een filmpje maakt, is dat dus niet het geval. Dat kan hen zuur opbreken, want de minnelijke schikking is 116 euro.”

Zijn ook strafbaar: een passagier in gevaar brengen, naast het voetpad lopen en andere weggebruikers in gevaar brengen door het geopende portier. “Allemaal samen kan de boete al gauw oplopen tot 300 euro”, zegt Frederickx. “Om over eventuele herstellingskosten nog te zwijgen. Verzekeraars zijn niet mals voor zulke “grappen”.”

Ook in het buitenland waarschuwt de politie voor de challenge. In de Verenigde Staten krijgen challengers een boete van ongeveer 1.000 euro. In Spanje dreigt de politie met rechtsvervolging en in Egypte zelfs een jaar cel.

Wil je het desondanks toch eens proberen? Doe dan zoals Rode Duivel Michy Batshuayi. Hij ging overstag, maar deed danste wel naast een stilstaande auto.