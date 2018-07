Kadaver van paard ligt drie dagen onder loden zon en dat is niet de eerste keer: “Met deze hitte is de stank echt ondragelijk”

Westrem / Wetteren - Drie dagen, zo lang heeft een kadaver van een paard op een landweg aan Volkershouw gelegen voor het werd opgehaald. Met de hitte van de afgelopen dagen was de geurhinder dan ook niet te harden. Buren vragen een nieuwe procedure om dierenkadavers van landbouwers op te halen. “Ik kreeg braakneigingen van de geur van het kadaver.”

Een landbouwer had vrijdagavond het kadaver van het paard op een landweg aan de Volkershouw in Westrem gelegd. Het was de bedoeling dat het op zaterdagvoormiddag door Rendac, de overheidsdienst die dierlijke resten ophaalt, opgehaald zou worden. Dat gebeurde niet en het paard bleef daar het ganse weekend liggen.

“Met dit warme weer is dat onverantwoord,” vertellen buurtbewoners.

Emotioneel

“Het ontbindende dier veroorzaakte stank en ik moest mijn ramen sluiten. De geur was niet te harden en ik had last van braakneigingen. In dit warme weer de ramen moeten dicht houden is ook geen pretje. Bovendien kwamen er heel wat vliegen op het kadaver af. Het is trouwens heel emotioneel om telkens wanneer je de deur uit gaat dat dode dier daar te zien liggen. We hadden de politie gebeld, maar die had ons gezegd dat dit niet verboden is wanneer het kadaver bedekt is. Er lag een zeil over, dat is waar. Maar we hebben toch onze twijfels of de landbouwer dat zomaar op een landweg mag leggen dat niet zijn eigendom is. Dat is eigendom van een boomkweker die langs deze weg zijn velden bereikt. Wij vinden dat hij dat op zijn eigen bedrijf moet houden.”

Maandag kwam de politie een kijkje nemen of het dier inderdaad was opgehaald. De wijkagent is met de zaak bezig en ook iemand van de recherche zal het probleem opvolgen.

“Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Om de haverklap komt de man hier dode dieren dumpen”, vervolgen de buurtbewoners.

Ook al ezels en schapen

“Er lagen hier onder meer al ezels en schapen. In de warme zomermaanden zouden de ophaaldiensten van Rendac zeven op zeven moeten werken. Het kan toch niet dat een kadaver drie dagen in de hitte voor onze deur blijft liggen? Er is trouwens wat vocht blijven liggen op de landweg. De vliegen blijven dus komen.”

Schepen van Milieu Leentje Grillaert (CD&V) erkent dat zulke gebeurtenissen voor niemand leuk zijn. “Maar ik heb begrepen dat de procedure gevolgd is. Die schrijft voor dat je het dier aan de straat legt, met een doek over”, klinkt het bij de schepen.

“Wanneer dat dan in een weekend gebeurt, kan het inderdaad een tijdje duren voordat het kadaver opgehaald wordt. Dat is om problemen vragen bij warm weer. We kunnen als gemeente niet tussenkomen in afspraken die landbouwers met Rendac gemaakt worden. Onze milieudienst en de politie zijn op de hoogte. Er zal bekeken worden of er een oplossing mogelijk is en of dat daar wel de ideale plaats is om dieren achter te laten.”