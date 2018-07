Mysterie opgelost: zo werd de man die 65 jaar geleden vermist raakte tijdens stormachtige bergtocht teruggevonden

Zo’n 13 jaar geleden werd het levenloze lichaam van een skiër gevonden op de Matterhorn, maar de precieze omstandigheden van zijn overlijden en de identiteit van de gevonden man bleven een groot mysterie. De politie zat al die jaren met de handen in het haar, tot nu: nadat lokale agenten een oproep plaatsten op Facebook, herkende een nichtje van de onfortuinlijke skiër haar oom. Het gaat om Henri le Masne, een Fransman die op z’n verjaardag in 1954 nog eens een bergtocht wilde maken. Het werd zijn laatste.

Eerder onderzoek van de Turijnse politie wees al uit dat de man, die in 2005 aan de Italiaanse kant van de Matterhorn op 3.100 meter hoogte werd gevonden, zo’n 30 jaar oud moest zijn geweest bij zijn overlijden. En dat hij allicht geen Italiaan was, dat ook. Toch bleven alle verder pogingen om hem precies te identificeren vruchteloos.

Henri Le Mase Foto: EPA-EFE

13 jaar lang mysterie

Maar liefst 13 jaar lang tastten de onderzoekers in het duister, tot nu. De politie in Turijn besloot om extra info en de foto’s van de bezittingen die destijds bij en rond het lijk werden gevonden, te delen op Facebook. Onder meer de bril en de ski’s van de man, alsook een horloge met de initialen M.M. bleken belangrijk bewijsmateriaal.

Het bericht werd massaal gedeeld en vervolgens opgepikt door radio en televisie. Op dat moment ging een belletje rinkelen bij de Française Emma Nassam, zij geloofde dat het wel eens om haar oom zou kunnen gaan die in de jaren ‘50 vermist raakte tijdens een bergtocht.

95-jarige broer

Nassam kreeg uiteindelijk gelijk. De vrouw uit Parijs spoorde haar 95-jarige vader, de vermeende broer van de overleden man, aan om een DNA-test af te leggen. De resultaten van de test bleken positief en zo kwam de identiteit van de skiër dan toch aan het licht. Het ging wel degelijk om de broer van haar vader en dus haar eigen oom: Henri Le Mase, een toen 35-jarige alleenstaande man uit Parijs.

Gevonden voorwerpen worden onderzocht. Foto: EPA-EFE

Dol op skiën

Le Mase zou dol zijn geweest op de bergen en was een ervaren skiër. Hij werkte bij het ministerie van Financiën in Parijs en kon zich daardoor wellicht meerdere tripjes per jaar veroorloven. Aosta was een van zijn favoriete skigebieden, en ook de Matterhorn zou hij al meerdere keren verkend hebben.

Maar in 1954 liep het danig mis. Op 26 maart, nota bene zijn verjaardag, werd hij tijdens zijn bergtocht overvallen door stormachtig en ijskoud weer. Le Mase kwam nooit meer terug en zou pas in 2005 teruggevonden worden. Pas nu, 65 jaar later, is er écht meer duidelijkheid. Zijn broer reageerde ondertussen “verrast en aangedaan” dat zijn verdwenen broer “teruggevonden” is.