Maarkedal - Walter Snoeck (57) houdt aan de brutale overval psychische en lichamelijke letsels over. Zo driest gingen de inbrekers te keer in zijn woning in de Fonteineweg, in de nabijheid van de Nukerkse Visvijvers.

Walter Snoeck (57) is maandag terug aan het werk gegaan bij Renolit in Oudenaarde. De alleenwonende man was een week arbeidsongeschikt na de brutale overval tijdens de nacht van zaterdag 21 op zondag ...