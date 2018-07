Opnieuw zaak Rustemi? Op borg vrijgelaten Albanees wordt uitgewezen

Brussel - De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat opnieuw op het punt om een Albanees het land uit te zetten die op borgtocht is vrijgelaten. “Je betaalt een borgsom om uit de gevangenis te komen, niet om langer op het grondgebied te verblijven”, zo verklaarde directeur-generaal Freddy Roosemont maandagavond in het VRT-programma ‘Terzake’.

Het zou na de zaak Rustemi, die al voor heel wat opschudding zorgde in ons land, niet meer mogen gebeuren. Maar toch: opnieuw wordt een op borg vrijgelaten Albanees, uitgewezen. Hij werd half juli opgepakt op verdenking van kleine drugsdelicten. De man, die illegaal in België verbleef, moest een borgsom van 5.000 euro betalen en ter beschikking van het gerecht blijven. De DVZ gaf hem echter een bevel om het grondgebied te verlaten en dinsdag wordt hij normaliter overgebracht van de Gentse gevangenis naar een gesloten centrum, met het oog op verwijdering.

Kafka bij de uitwijzingsdienst, klonk het al eerder. En dat is niet onbegrijpelijk: het blijft vreemd dat twee overheidsinstellingen beslissingen stellen die lijnrecht tegenover elkaar staan. De ene vraagt een borgsom te betalen, de andere maakt het onmogelijk de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn, te respecteren.

“Staat telt geld”

Dienst Vreemdelingenzaken wil de man namelijk het land uit, Justitie wil hem hier houden en laat hem daarvoor een borgsom betalen. “Dat is 5.000 euro. Daarnaast moet je je ook ten alle tijde ter beschikking houden van het gerecht”, legt advocaat Jorgen van Laer uit tijdens ‘Terzake’. “Voor vragen van de politie of navolgende verhoren bijvoorbeeld. Hoe dan ook is de actieve medewerking aan het onderzoek vereist. Maar dat gaat niet, want ze moeten het land uit. En het geld dat betaald werd, vaak door de familie, is naar de staat gegaan en zien ze niet meer terug.” Een duidelijk conflict tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht, dus. Maar wie trekt nu aan het langste eind?

Volgen van de wet

“De vreemdelingenwet voorziet een bepaling dat bij mensen wiens aanhoudingsmandaat is opgeheven, zoals bij de betrokkene, dat de Dienst Vreemdelingenzaken zeven dagen tijd heeft om een beslissing te nemen en dan zeven dagen om de betrokkene over te brengen van de gevangenis naar een gesloten centrum. De opheffing van het aanhoudingsmandaat staat in onze wet, alle andere voorwaarden die de rechter oplegt staan er niet in”, zegt Roosemont, die ook verwijst naar vaste rechtspraak die stelt dat “de strafprocedure de verblijfsprocedure niet kan en mag beïnvloeden”.

“Op het ogenblik dat justitie ons iemand levert vanuit de gevangenis die geen wettelijk verblijf heeft, of hij nu veroordeeld zal worden ja dan neen (...), dan is verwijdering het enige wat de wet ons oplegt”, zo vervolgde Roosemont, die eraan toevoegde dat het in deze zaak zelfs niet duidelijk is of er een proces gaat komen.

Overleg

Wel kan justitie een schriftelijke en gemotiveerde vraag aan de DVZ stellen om iemand niet het land uit te zetten, voegt Roosemont toe. De baas van de DVZ bevestigde in “Terzake” dat die uitdrukkelijke vraag niet is gesteld in het kader van de zaak van Safet Rustemi, de 33-jarige Albanees die vorig jaar het land werd uitgezet terwijl er nog rechtszaken liepen, en nu op een most wanted-lijst prijkt. Sinds die affaire twee weken geleden losbarstte, is er intussen wel reeds overleg geweest tussen DVZ en justitie, aldus Roosemont.

