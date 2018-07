CEO van Club Brugge predikt revolutie: naar één week wintertransfers (en enkel bij blessures)

De CEO van Club Brugge Vincent Mannaert pleitte al voor een verkorte zomertransferperiode naar analogie met de Premier League, maar vond daarvoor geen meerderheid. Mannaert blijft aan de boom schudden en gaat nog een stap verder: “Waarom gaan we niet naar een wintertransferperiode van één week waarin je enkel kan transfereren als je minimaal twee langdurig geblesseerde spelers hebt?”

LEES OOK: ’t Is druk in de wachtkamer: voormalige sterkhouders al uit de basis nog voor hun transfer rond is

Toen de Premier League besliste om de transferperiode te koppelen aan de competitiestart en de deadline te verschuiven van 31 naar 9 augustus, was Club Brugge er als de kippen bij om ook met onze de Jupiler Pro League op de kar te springen. Hij lanceerde het voorstel in de raad van bestuur van de Pro League, dat is de vergadering met de topvertegenwoordigers van ons profvoetbal, maar daar vond het toen geen meerderheid.

Club Brugge wil het voorstel opnieuw tafel gooien, maar gaat nog een stap verder. “We willen de wintertransferperiode beperken tot één week waarin clubs enkel vervangers kunnen zoeken voor langdurig geblesseerden. Dat moeten spelers zijn die tot de spelerslijst van 25 behoren die de clubs aan het begin van het seizoen moeten voorleggen en van wie medisch is aangetoond dat ze minstens vier weken out zijn.”

“De zomertransferperiode zou moeten eindigden rond de competitiestart, 31 juli bijvoorbeeld. Dat zou een einde maken aan heel wat toestanden waarmee we geconfronteerd worden, zoals overvolle kernen met spelers die nog geen bestemming hebben. Engeland heeft een signaal gegeven om iets in beweging te zetten, we zouden met België kunnen volgen. Het streven zou zijn dat alle competities het voorbeeld van de Premier League volgen.”

Ook scheidsrechterskorps versterken

Club Brugge lanceert nog een ander, revolutionair idee. “We willen ex-voetballers of -trainers die op hoog niveau hebben gewerkt de kans geven om scheidsrechterskorps te versterken”, aldus Vincent Mannaert. “Daarom willen we een versnelde scheidsrechterscursus voor wie vijf jaar een jeugdopleiding heeft gehad in het betaald voetbal of vijf jaar speler of coach is geweest in 1A of 1B, eventueel uitbreidbaar naar de 1ste of de 2de amateurliga. Ik geloof dat zij een meerwaarde kunnen zijn. Nu moeten ze ook via een lang traject uit de jeugd- of lagere reeksen omhoog klimmen. Dat is in de praktijk soms moeilijk of onmogelijk.”

“Met het semiprofstatuut voor refs kunnen de maandinkomsten oplopen tot 6.000 euro bruto. Dat biedt een mogelijkheid om mensen die op topniveau actief waren in het voetbal aan boord te halen. Voor alle duidelijkheid: het bestaande traject voor wie nooit op hoog niveau heeft gevoetbald of getraind moet blijven bestaan. Ik heb het voorstel gelanceerd op de laatste raad van bestuur van de Pro League eind mei, toen scheidsrechtersbaas Johan Verbist aanwezig was en vond onder meer steun bij collega’s Michel Louwagie (AA Gent) en Peter Croonen (KRC Genk). Ik heb er nadien niets meer van gehoord, maar tijdens de komende vergadering zal ik het opnieuw lanceren. Er is al veel ten goede veranderd en we willen de arbitrage verder naar een structureel hoger niveau tillen.”