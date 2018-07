Vlaamse toeristen sterven bij ongeval met quad op Kos: “Eindelijk kon hij eens op reis. En dan dit.”

Twee jonge West-Vlamingen zijn gisteren omgekomen bij een ongeval op Kos. Collega’s Frederic ­Boone (31) en Kevin Vanterwyngen (29) waren in Griekenland voor het eerst samen op reis, nadat Frederic zijn goede vriend door een moeilijke periode had gesleurd. “Eindelijk kon hij eens op reis. En dan dit.”

Eindelijk was het Kevin Vanterwyngen gelukt om zichzelf een plezier te doen en op reis te gaan. Hij had er een moeilijke periode opzitten. Vele moeilijke jaren, eigenlijk. In 2009 was zijn moeder overleden ...