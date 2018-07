25 jaar na de dood van Boudewijn: “Zulke massahysterie is nu ondenkbaar”

Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat koning Boudewijn ­onverwacht stierf. Zijn dood veroorzaakte in de hete zomer van 1993 eerst ongeloof en culmineerde de dagen erna in ­verbijstering. Honderdduizenden Belgen trokken naar Brussel om hem een laatste groet te brengen. Een reconstructie van een week collectief verdriet. “Het was zoals bij de Rode ­Duivels: het volk was verenigd.”