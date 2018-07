Uniek schouwspel: hemelse kus

Ze lijken elkaar te om­armen en innig te kussen, deze twee wolken. Nee, het is geen poster voor een romantische Hollywoodfilm. En Photoshop heeft er ­helemaal niks mee te maken. Maar de twee wolken zorgen wel voor dé kus van het jaar. Ze domineerden de horizon afgelopen zaterdagavond in Shaoxing, in de oostelijke Chinese provincie Zhejiang. Een wit-grijze wolkenmassa, met erachter de zonnegloed, die de vorm van kussende geliefden aannam. De beelden van de uitzonderlijke zonsondergang werden door Chinese media het land rondgestuurd en gingen vervolgens de ­wereld rond.