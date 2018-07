“Mijn vrienden denken dat ik dat ben met kledij uit de jaren stilletjes”

Een grote bos krullen, dezelfde lengte en even tenger. Als Veva Daniels (30) uit Haacht de foto van haar 20-jarige bomma aan vrienden toont, denken ze dat de vrouw op het bankje Veva in een geënsceneerd decor is. Zo goed lijkt ze op haar grootmoeder, een vrouw zo vrijgevochten dat het hele dorp haar kende. “Bompa runde een fabriek met een vestiging in Brazilië, maar in ons dorp kende iedereen hem als Raymond van Margrietje.”