’t Is druk in de wachtkamer: voormalige sterkhouders al uit de basis nog voor hun transfer rond is

Kalu en Simon bij AA Gent. Limbombe en Diaby bij Club Brugge. Teodorczyk en Obradovic bij Anderlecht. Voorheen sterkhouders, maar momenteel zonder spelen nagelbijtend in de wachtkamer voor een transfer. “Dit is een ­onvermijdelijk gevolg van het feit dat de transferperiode zo lang duurt”, zegt Club Brugge-CEO Vincent Mannaert.

