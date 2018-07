Onze reporter in het dorpje waar de Arabieren op reis gaan: een stiekeme kebab op het terras

Er is een lampje kapot in een van de sierlijke ­kroonluchters van Grand Hotel Zell am See. Het flikkert af en toe, en ­doorbreekt zo de illusie dat de majestueuze grandeur van vroeger vandaag nog even fel schittert. Niet dat de Arabische toeristen zich daardoor laten ­afschrikken. Allemaal ­willen ze slapen in het ­historische pand met ­fenomenaal uitzicht aan het meer. Hun eten ­brengen ze zelf wel mee.