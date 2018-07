CLUBNIEUWS. Goed nieuws voor Standard op training, geen blessure voor Zivkovic

De kop is eraf maar na de eerste speeldag is het bij elke club nog een drukte van jewelste. Er is de transferbedrijvigheid maar er zijn ook de eerste blessures en de geblesseerden die nog aan hun rentree werken. Een overzicht.

STANDARD: Cimirot herneemt

Bij Standard trainden Maxime Lestienne en Gojko Cimirot weer met de groep mee. Laatstgenoemde blesseerde zich begin deze maand op stage aan de dij. Het is nog niet geweten of hij vrijdag tegen Waasland-Beveren al beschikbaar zal zijn.(bfa)

CLUB BRUGGE: Derde hattrick voor Vossen, twee open trainingen deze week

Vossen tekende tegen Eupen voor de derde keer in zijn carrière voor een hattrick. Club traint vandaag en morgen twee keer voor open publiek op het trainingsveld naast het stadion. De trainingen starten om 10.30 uur. Vanaf woensdag wordt er achter gesloten deuren getraind ter voorbereiding van de confrontatie met Moeskroen (zondag 20.00 uur).(jve)

CERCLE BRUGGE: Kosci volwaardig lid van A-kern

De groep kreeg gisteren vrij. Vandaag wordt twee keer getraind achter gesloten deuren. Enkel de training morgen in de voormiddag is een open training. Het is afwachten of Lusumba weer kan aansluiten, ook Cardona blijft onzeker. De zeventienjarige aanwinst Kosci zal meetrainen met de A-kern. Voor Lokeren is het de bedoeling weer op afzondering te gaan. Cercle bracht vrijdag de nacht door in Hotel Stayen, in het stadion dus.(kv)

AA GENT: Beloften nemen gemakkelijk de maat van KRC Gent

De beloften werkten een oefenduel af bij de buren van KRC Gent. Dankzij een vroege treffer van Burssens kon het team van Bart Van Renterghem rustig controleren en nog voor de pauze maakte de Guinese tester Soumah er 0-2 van. In de tweede helft maakte Jalloh van op de stip een derde treffer. Na de aansluitingstreffer van de thuisploeg legde de ingevallen Diedhiou de eindstand vast.(ssg)

KRC GENK: Kern van 23 stapt vanochtend op bus

Een wedstrijdkern van 23 spelers maakt vanochtend na het ontbijt per bus de trip naar Luxemburg. Naast de geblesseerden Paintsil, Maehle en Ingvartsen blijven ook Screciu (niet wedstrijdfit), Khammas en Brabec in Genk, waar zij een training afwerken. De kern traint om 18 uur in het stadion van Fola Esch. Fola Esch-RC Genk moet in goede banen worden geleid door de Slovaakse scheidsrechter Filip Glova. Hij is amper 30 jaar en heeft nog erg weinig ervaring in Europa.(mg)

KV KORTRIJK: Camara nog steeds in Senegal

Er werd gisteren pas in de late namiddag getraind. Vandaag staan er twee trainingen op het programma. Het visum van de Senegalees Camara is nog altijd niet in orde. Hij verblijft in Senegal en wacht net als Ezekiel op een doorbraak in zijn dossier. Er werden tot dusver zowat 4.000 abonnementen verkocht. Wie tegen Anderlecht een ticket kocht, kan bij het aanschaffen van een abonnement korting krijgen op de betaalkaart.(kv)

LOKEREN: Ninaj trekt naar Fortuna Sittard

Branislav Ninaj (24) ruilt Lokeren in voor de Nederlandse promovendus Fortuna Sittard. De Slovaakse centrale verdediger ondertekent een contract voor drie seizoenen (met optie voor 1 jaar) bij Fortuna. Janko Filipovic wordt in principe voor één speeldag geschorst na zijn uitsluiting vorige zondag tegen Genk. Vanavond speelt een combinatie van de A-kern en de beloften een vriendschappelijk duel op bezoek bij Sint-Niklaas. Aftrap om 19 uur in Nieuwkerken-Waas.(ssg)

KV OOSTENDE: Geen blessure voor Zivkovic

Zivkovic ging in de slotfase van de match neer, maar hield daar geen blessure aan over. Vandaag trainen de spelers twee keer, morgen heeft de kern vrijaf. Donderdag, vrijdag en zaterdag wordt er om 10.30 uur getraind. Voor de thuiswedstrijd tegen Genk geldt een combiregeling. Siebe Van der Heyden (20) tekende bij FC Eindhoven. De afgelopen twee jaar zat hij bij de beloften.(jve, kv)

STVV: MRI-scan voor Nazon

STVV trainde maandag twee keer. In de voormiddag op het oefencomplex, de namiddag werd doorgebracht in de fitnesszalen van Stayen. Nieuwkomer Takahiro Sekine (knie) trainde verder individueel. Vanochtend volgt een test met de fysiektrainer. Duckens Nazon (rug) trainde niet. De Haïtiaan liet een MRI-scan nemen. Vandaag staat slechts één training op het programma: om 9 uur op het oefencomplex.(svc)

ZULTE WAREGEM: Vandaag twee keer training

Harbaoui en zijn echtgenote Mariem werden de trotse ouders van dochtertje Myriam. Na de rustdag van gisteren wordt er vandaag twee keer getraind, vrijdag is er gesloten training. Kaya is definitief weg. Er wordt werk gemaakt van de komst van een middenvelder en spits. De beloften spelen morgen hun laatste oefenmatch in Wetteren en op maandag 6 augustus hun eerste competitiematch tegen Standard. De schorsing van Bongonda zit erop.(kv)