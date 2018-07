Wervik - Bij een zwaar ongeval dinsdagochtend in Wervik, is een Franse automobilist om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend rond 04.30 uur. Op de N58 in Wervik kwam een Franse wagen in aanrijding met een vrachtwagen. De klap was groot en de gevolgen zwaar. De Franse bestuurder van de wagen overleefde de aanrijding niet.

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Het parket komt met een verkeersdeskundige ter plaatse om alles te onderzoeken.