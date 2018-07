Eneco produceert record aan zonne-energie in juli

Eneco, de grootste producent van zonne-energie van België, zal in juli 9,4 GWh (gigawattuur) aan zonne-energie produceren. Dat is een nieuw record. Uiteraard zit de zonnige zomer daar voor veel tussen, maar er kwamen afgelopen jaar ook zonnepanelen bij.

Eneco verwacht dat al haar zonnepanelen samen in juli 9,4 GWh aan zonne-energie zullen produceren, het hoogste aantal sinds haar metingen in 2011. Vorig jaar bleef de teller nog steken op 7,5 GWh. Op alle 215 locaties, met in totaal 260.000 zonnepanelen, heeft Eneco de hoogste zonne-instraling op de panelen gemeten. Op sommige locaties gaat het zelfs om twintig tot dertig procent meer instraling.

‘Dat heeft voornamelijk te maken met de uitzonderlijke zonnige maand juli’, trapt Iwein Goigne, ceo van Eneco Solar, een open deur in. ‘Bovendien heeft Eneco het voorbije jaar zes procent meer zonnepanelen geïnstalleerd in België, waardoor de totale productie ook gestegen is.’

Eneco hoopt nu in 2018 ook het jaarrecord te breken, nadat de zonnepanelen in mei al 8,9 GWh produceerden en in juni, 8,2 GWh. ‘We hebben dit jaar samen met de mooie maand mei en de tweede helft van juni al tien procent meer geproduceerd dan verwacht. Als na juli ook augustus een topmaand wordt, dan stevenen we af op een absoluut recordjaar’, aldus Goigne.

Toch was het niet allemaal rozengeur en zonneschijn in juli. De zonnepanelen hadden last van de droogte en de hittegolf. Door het gebrek aan neerslag bleef veel stof op de zonnepanelen liggen, waardoor de panelen minder zonlicht konden opvangen. ‘Toch hebben we in de maand juli bijna 20 procent meer geproduceerd dan we normaal hadden verwacht dankzij de vele zonneschijn.’