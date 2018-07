Koninklijk Besluit maakt het mogelijk om ambassadeur te worden zonder examen

Brussel - Een Koninklijk Besluit dat discreet gepubliceerd werd op 19 juli wijzigt de diplomatieke regels en maakt het mogelijk om een ambassadeur te benoemen zonder dat die diplomaat is. Dat schrijft Le Soir dinsdag. Dienstdoende diplomaten onthalen de wijziging op tandengeknars.

Voortaan kan het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken aan de minister voorstellen om “de houders van een managementfunctie of van een staffunctie van de FOD (te benoemen) die niet behoren tot de buitenlandse carrière en tot de carrière van het rijkspersoneel, en die minstens één mandaat bij de FOD hebben voltooid”, klinkt het letterlijk in het Staatsblad.

“Het risico is reëel dat ambassadeurs politiek benoemd worden en anderen voorbijsteken die al jaren vele posten hebben bekleed”, zegt een diplomaat in Le Soir.

Een hypothese is dat het Koninklijk Besluit tot doel heeft om de benoeming van Dirk Achten te regelen, schrijft de krant. Het hoofd van de FOD Buitenlandse Zaken zou benoemd moeten worden tot ambassadeur in Den Haag, maar de man, die een Open Vld-etiket heeft, is diplomaat noch ambtenaar. Buitenlandse Zaken moest dus het reglement wijzigen voor de functie van ambassadeur om beroepen bij de Raad van State te vermijden.