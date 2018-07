Jelle Van Damme op ramkoers met coach Laszlo Bölöni: “Stilte is het beste antwoord op een gek”

Zondagavond na de wedstrijd tegen Charleroi was een geprikkelde coach Bölöni duidelijk over de positie van bankzitter Jelle Van Damme: “Ik zie hem ooit terugkomen als een speler die het de tegenstander even moeilijk kan maken als hij het mij vroeger moeilijk maakte.” Lees: De Van Damme van vandaag is volgens Bölöni niet meer die van tien jaar geleden. Van Damme zelf antwoordde gisteren geprikkeld via de sociale media. Het verhaal achter de verzuurde relatie tussen Van Damme en Bölöni.