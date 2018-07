28-jarige man even in levensgevaar na schietpartij aan Brussel-Zuid

Brussel - Een 28-jarige man is dinsdagochtend in de omgeving van het Brusselse Zuidstation neergeschoten door twee andere mannen. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Dat meldt het Brusselse parket. De vermoedelijke daders worden opgespoord.

De schietpartij vond dinsdagochtend omstreeks 6.30 uur plaats in de Argonnestraat. Daar openden twee mannen om een nog onbekende reden het vuur op een derde man. Het slachtoffer werd geraakt door vier kogels en raakte zwaargewond. Zijn aanvallers kozen daarop het hazenpad en konden nog niet ingerekend worden. De hulpdiensten brachten het 28-jarige slachtoffer in kritieke toestand over naar het ziekenhuis. Volgens het parket is de man niet langer in levensgevaar.

Over het motief voor de schietpartij is nog niets bekend. Er wordt rekening gehouden met een afrekening binnen het Albanese milieu. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend en zal in de loop van de voormiddag ter plaatse gaan, samen met het labo van de federale politie en een ballistisch deskundige. De beelden die de veiligheidscamera’s aan het station maakten, worden onderzocht.