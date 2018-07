Hij is één van de meest gezochte criminelen van ons land, maar snapt daar niks van: “Nog nooit een misdaad gepleegd”

Belgische speurders noemden hem een slechterik van de ergste soort, maar Safet Rustemi (33), de Albanees die op de ‘Belgium’s most wanted’-lijst staat, maar door de Dienst Vreemdelingenzaken het land werd uitgezet, is zich van geen kwaad bewust. Mensenhandel, drugsfeiten, tientallen moorden? Niets van waar, klinkt het. “Ik ben een slachtoffer van de corrupte Belgische politie en justitie.”

In Italië en thuisland Albanië worden hij en zijn familie verdacht van tientallen moorden. In ons land wordt niet uitgesloten dat de Rustemi-clan iets te maken heeft met een reeks verdwijningen van Brusselse pooiers. Leider Safet werd door de Belgische justitie veroordeeld voor drugs- en mensenhandel. Dat kwam hem in totaal op 22 jaar cel te staan, waarvan hij nog een groot deel moet uitzitten. Maar momenteel wordt de Albanees gezocht en staat hij sinds deze maand op de ‘Belgium’s most wanted’-lijst. Pijnlijk, want de man werd eerder door de Dienst Vreemdelingenzaken het land uitgezet.

LEES OOK: Francken verdedigt zich na heisa rond uitgezette crimineel: “Albanië is het einde van de wereld niet”

Rustemi, ook bekend als Safret Bajri, vertoeft tegenwoordig in het Albanese Shkodër, de uitvalsbasis van de clan. Daar sprak La Derniere Heure met één van de meeste gezochte criminelen van ons land, die in alle toonaarden alle feiten ontkent. “Ik ben geen engel, maar jullie hebben mijn hele familie veroordeeld. Enkel mijn moeder is nog nergens voor beschuldigd door de Belgische justitie”, zegt hij. “Ik ben gewoon iemand die politiek asiel zocht.”

Foto: rr

Corrupt systeem

Wat dan met al die criminele feiten in ons land? Safet gold als een extreem gewelddadige pooier in de Brusselse en Schaarbeekse rosse buurten, die ook café-uitbaters afperste en er een florissante drugshandel op nahield. “Ik heb geen enkele misdaad gepleegd in België. Er is nooit ook maar één gram drugs bij mij gevonden.” Van de twee Brusselse pooiers die van de aardbodem verdwenen, weet hij evenmin iets. “Ik heb hen nooit ontmoet.”

Dat hij tot 22 jaar cel werd veroordeeld, ligt dan ook niet aan buitenwettelijke activiteiten, maar aan het corrupte systeem, voegt de Albanees eraan toe. “Waarom vertelt jullie minister van Justitie het Parlement niet dat mijn dossier vervalst is? En waarom worden jullie corrupte agenten niet vervolgd?” Volgens Rustemi werd hij altijd door dezelfde personen gearresteerd, vervolgd en veroordeeld. Het is dan ook een groot complot. “De Belgische rechtbank moet de telefoons van de politieagenten die mij hebben opgepakt in beslag nemen en analyseren. Je zal zien dat ze contact hadden met een zeker persoon, die de reden is dat ik in de gevangenis terechtkwam, en dat ze mijn dossier vervalste.”

LEES OOK: Moorden, prostitutie, kilo’s coke en extreem geweld: het hallucinante verhaal van de topgangster die we eerst uitwezen en nu weer moeten opsporen (N+)

Ook van de aantijgingen in zijn thuisland (waar Rustemi wordt verdacht van tien moorden) en Italië (dat de familie als een “gewetenloze clan” bestempelde en dat maar liefst 40 moorden op hun conto schrijft) klopt niets, aldus Safet. “Italië beschuldigt mij nergens van, er loopt zelfs geen onderzoek. In Albanië komen de aantijgingen niet van de politie, maar van mensen die onze familie het slechtste toewensen. Ik heb nog nooit een misdaad begaan in mijn leven. Er kleeft geen bloed aan mijn handen. Ik ben nooit veroordeeld voor moord.”

“Ik hou van België”

Albanië zal Rustemi niet uitleveren en de kans dat hij uit zichzelf terugkeert naar ons land is nihil. “Ik hou van België als land”, zegt hij. “Maar er is een groep binnen de federale politie die het gemunt heeft op mij en mijn familie. Ik was getraumatiseerd. En ik ben bang, omdat ik nergens een rechtbank vond waar ik mijn beklag kon doen.”